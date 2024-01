CAN 2023: «Aujourd'hui, j'ai échoué», Regragui assume la responsabilité de la sortie prématurée du Maroc

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par l'Afrique du Sud (0-2) ce mardi 30 janvier, le sélectionneur national, Walid Regragui, assume la responsabilité de la sortie des Lions de l'Atlas. Dans une déclaration à la chaîne qatarie beIN Sport, le sélectionneur national, Walid Regragui, a exprimé son ressenti après l'élimination des Lions de l'Atlas, affirmant qu'il assume la responsabilité de cette élimination face aux Bafana Bafana (0-2), en huitièmes de finale de la CAN 2023. «Nous sommes très déçus. Nous sommes venus avec l'ambition de remporter la compétition. Sortir aussi tôt n'était pas prévu. La compétition s'avère difficile avec de nombreuses surprises. Nous avons commis des erreurs qui ne nous ressemblent pas, mais j'assume la responsabilité de mes choix et de ce qui s'est passé aujourd'hui», a-t-il dit. «Nous nous pencherons sur ce que nous n'avons pas fait pour corriger nos erreurs et revenir plus forts. C'est un groupe composé de nombreux jeunes qui tireront des leçons de cette compétition. Nous ne pouvons pas manquer autant de situations. Le penalty est inévitable dans le football», a poursuivi Walid Regragui. «Comme je l'avais annoncé, le Maroc devait atteindre les demi-finales de la CAN. Je vais m'asseoir avec le président et nous aurons une discussion approfondie. En tout cas, je ne me cache jamais et je prends mes responsabilités. Aujourd'hui, j'ai échoué, donc il est temps d'assumer», a conclu le patron des Lions.