CAF Awards 2023 : Macky Sall lauréat du prix d'Excellence

Le président de la République Macky Sall et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire sont les deux lauréats du prix d'Excellence du Président de la CAF 2023 . Cette distinction est la prime à la contribution exceptionnelle du Président Macky Sall au rayonnement et à la croissance du Football national, notamment son soutien affirmé aux différentes catégories et son implication totale dans la construction d'infrastructures et d'installations sportives comme le stade Président Abdoulaye Wade à Diamniadio. Ses efforts ont permis de consolider la bonne place qu'occupe aujourd'hui le football sénégalais en Afrique et dans le monde. C'est ainsi que la Fédération sénégalaise de football a justifié cette distinction. La cérémonie des CAF Awards est prévue le 11 décembre 2023 à Marrakech. C'est à cette occasion que les deux Présidents vont recevoir les prix. Par ailleurs , le Président Macky Sall a accepté avec plaisir cette prestigieuse distinction. Il a salué le leadership du Président Patrice Motsepe depuis qu'il est à la tête de la CAF. Toutefois en raison de son absence , le Président Macky Sall sera représenté à la cérémonie de remise des distinctions par Monsieur Lat Diop, Ministre des Sports.