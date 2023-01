"C’est mon fils et...je suis pour la peine de mort" : Les mots forts de Mansour Diop après l’arrestation de son fils pour meurtre

"Nit dou fowé ak bakanu jambour (on ne joue pas avec la vie des autres) et je demande à ce que la peine de mort soit rétablie ...". C'est en ces termes que le journaliste Mouhamadou Mansour Diop a condamné l'histoire odieuse de meurtre dans laquelle son fils a été cité. "C'est mon fils aîné et c'est d'ailleurs le seul parmi mes enfants à ne pas se conformer à mon autorité(...). Il ne vit pas avec moi et est assez responsable de ses actes, il a 22 ans", confesse le journaliste à travers l'antenne de "Teuss" de ce 9 janvier. Le chroniqueur de considerer que la peine de mort devrait être rétablie au Sénégal afin de mettre un terme une bonne fois à ces histoires de meurtre. En tant que père éprouvé, il dit s’en remettre à la volonté du Seigneur (ndogal) car il “s'est maintes fois plaint auprès des autorités judiciaires, du comportement de son fils aujourd'hui présumé meurtrier”. Pour rappel, le fils de Mansour Diop est inculpé dans le meurtre d’une franco-sénégalaise à Somone. Le mobile, d’après les enquêteurs, serait une histoire de vol de portable.