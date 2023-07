« C’est l’opposition qui a plus peur de la candidature de Sonko que Macky Sall », Malal Talla

Le chroniqueur de l’émission Jakarlo, Malal Talla, alias « fou Malade », a apporté son soutien à la candidature de l’opposant Ousmane Sonko. Selon lui, le Président de la République, Macky Sall, devrait faciliter la candidature de son principal opposant pour garantir une bonne élection en 2024 La renonciation du président à une 3ème candidature est un pas très important. Il a respecté le droit et sa parole. Cela a pacifié l’espace politique, ce qui est très important. Mais pour moi, il lui reste encore à s’inscrire dans ce processus. La situation à l’Assemblée nationale est le résultat du dialogue national sur le parrainage, mais aussi les dossiers de Karim Wade et Khalifa ont abouti à l’Assemblée nationale. Le président serait encore plus élégant et partirait de la manière la plus belle s’il facilite également la participation de la candidature de Ousmane Sonko. Sonko a joué un rôle important dans l’opposition en animant l’espace public politique. Avec son influence, l’opposition a obtenu des résultats satisfaisants. Son parti, Pastef, a joué un rôle important en mobilisant la population et les jeunes lors d’événements importants. Pour la vitalité de la démocratie, son parti doit participer à l’élection présidentielle. D’ailleurs, les autres hommes politiques ne parlent plus de sa candidature », a déclaré Malal Tall sur le plateau de Jakarlo.