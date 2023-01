C. Yérim Seck : “Les ‘insulteurs’ du Web qui sont quasiment tous de Pastef, ont réussi à…” (Extrait livre)

« Les insulteurs du Web qui sont quasiment tous de Pastef ont réussi à terroriser les têtes pensantes« , d’après Cheikh Yérim Seck, dans son livre intitulé « Macky Sall face à l’histoire ».

Dans le jeu politique…

« L’homopastefensis manque de profondeur historique, de culture politique et d’intelligence sociologique. Il a introduit dans le jeu politique, l’irrévérence, l’invective et l’insulte voire la violence…« , souligne le journaliste.

La hantise d’être traînée dans la boue…

Qui poursuit : « Les insulteurs du Web qui sont quasiment tous de Pastef ont réussi à terroriser les têtes pensantes, les valeurs sûres de la société civile et même certains politiciens poltrons. La hantise d’être traînée dans la boue les dissuade de participer au débat. Dans la tête de l’homopastefensis, le monde est divisé entre les biens qui soutiennent Sonko et les méchants qui ne le soutiennent pas« .