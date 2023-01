Bus renversé à Tivaouane : 2 morts et une cinquantaine de blessés enregistrés

Deux morts, une femme et un garçon de cinq ans qu’elle portait entre ses bras, coincés au niveau des chaises de derrière du véhicule, plus une cinquantaine de blessés dont plusieurs dans un état grave, avec des traumatismes, tous admis à l’Hôpital Mame Dabaakh. C'est le bilan provisoire de l'accident mortel de la circulation survenu ce vendredi matin vers les coups de 8 heures 30 mn, à la sortie de la capitale de Tidianiya, Tivaouane, juste à hauteur de la cité religieuse de Aïnou Mady, un peu avant Pire Goureuy. Un Bus de 70 places (Horaire Fouta) en partance vers Saint-Louis, qui roulait à vive allure, dans sa tentative d’éviter un malade mental qui effectuait la traversée de la chaussée, a dérapé et s'est renversé, avant de faire deux tonneaux. B Curieusement, le chauffeur du bus est sorti indemne de l'accident.