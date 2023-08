Bus incendié à Yarakh, le rappeur Mass Seck signale un autre cas : « Un jeune est mort dans le même secteur. Il est identifié… »

Alors que l’incident qui s’est déclaré, ce mardi 1er août 2023, à Yarakh continue de tenir en haleine des Sénégalais, le rappeur Mass Seck a fait un nouveau post intitulé « Deux cas à Yarakh Magasin » . Le rappeur rappelle : « Depuis hier tous les médias sénégalais, télés, radio, journaux, sites internat ont fait des reportages, des wax sa xalaat, des plateaux spéciaux, des appels à condamnation, la RTS1 a même mis la musique de tension comme à l’image de Walf dans les moments de tensions. C’est bien, nous apprécions. Mais je rappelle, les présumés coupables ne sont pas identifiés, les blessés et rescapés sorti indemnes ne sont pas encore visibles ni audibles. » Il poursuit : « Seuls le chauffeur et le receveur ont parlé, les rares témoins ont parlé vingt quatres heures plus tard. Ils ont dit tous mot à mots le récit dit par le chauffeur. Les deux victimes ne sont pas identifiés jusqu’à présents. Mais continuez de dénoncer et de parler de sénégalais morts tragiquement, c’est l’ordre naturel dans tout Etat. » Avant de révéler : « Mais je voudrais vous informer que une jeune est mort dans le même secteur. Il est identifié, son ami avec qui il était sur le scooter est identifié. Ils ont parlé, sa mère ou une dame de sa famille a parlé visage découvert. D’aprés leurs témoignages le jeune est décédé des suite d’un « Mbaal » de gendarmes. Une corde serait tendu par les gendarmes renversant la victime qui a convulsé avant de mourir. Son ami dit que ce sont les gendarmes stationnés à Yarakh à cet hauteur. Si c’est avéré, c’est une bavure. » « Alors chers Médias faites votre boulot, parlez en, appelez les témoins oculaires. Exigez que les suspects soient identifié et condamnez tout acte illégal posé par un gendarme ou par un policier« , demande-t-il. « Je vous rappelle que sous Aly Ngouille Ndiaye une jeune nommé Abdoulaye Timéra en 2018 a été percuté avec son ami sur un scooter. Il est décédé et depuis zéro enquetes, zéro coupables« , ajoute le Réalisateur de « Domi Gainde" Avant de révéler : « Mais je voudrais vous informer que une jeune est mort dans le même secteur. Il est identifié, son ami avec qui il était sur le scooter est identifié. Ils ont parlé, sa mère ou une dame de sa famille a parlé visage découvert. D’aprés leurs témoignages le jeune est décédé des suite d’un « Mbaal » de gendarmes. Une corde serait tendu par les gendarmes renversant la victime qui a convulsé avant de mourir. Son ami dit que ce sont les gendarmes stationnés à Yarakh à cet hauteur. Si c’est avéré, c’est une bavure. »