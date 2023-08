Bus Tata incendié : Abdourahmane Diouf condamne

Un bus transportant des passagers a été volontairement incendié, hier mardi, à Yarakh. Le bilan de cette attaque fait état de deux morts et des blessés graves. Face à cette situation, le Parti Awalé avec à sa tête Abdourahmane Diouf condamne fermement cet acte criminel qui plonge le pays dans un cycle que « nous ne connaissions pas », déclare-t-il dans un communiqué. Awalé « exhorte les forces de défense à diligenter une enquête rigoureuse pour identifier et mettre les coupables entre les mains de la justice ». Le parti Awalé et son président Abdourahmane Diouf expriment leurs sincères condoléances aux familles des disparus et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.