Burkina Faso : Médina Baye condamne le meurtre de dix-huit disciples

Le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse, a condamné la mort de dix-huit disciples faisant partie d’un groupe de fidèles qui voulaient rallier Kaolack dans des attaques à main armée perpétrées par des bandes non identifiées au Burkina Faso, rapporte l’Aps. « Plusieurs autocars en provenance du Niger et du Nigéria avec des passagers à destination du Sénégal, en vue d’y célébrer l’anniversaire de la naissance de Cheikh al Islam El hadj Ibrahim Niass, ont subi des attaques de bandes armées non identifiées lors de la traversée du Burkina Faso », indique le guide religieux dans un communiqué. D’après Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse, dix-huit des passagers ont perdu la vie au cours de ces attaques, et les survivants ont, en grande partie, été délestés de leurs biens. Médina Baye s’incline devant la mémoire des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés tout en exprimant sa sympathie aux personnes qui ont perdu des biens. Pour le khalife de Médina Baye, un tel acte est aux antipodes des recommandations du Saint Coran qui, en sa sourate 5, verset 35, dispose que quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur la Terre est considéré comme le meurtrier de l’humanité tout entière.