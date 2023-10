“Brutalités policières”, “détentions abusives” : La ministre Annette Seck s’émeut de la situation des Sénégalais en Turquie

Les Sénégalais vivant en Turquie traversent des moments difficiles. Une situation qui, selon Annette Seck Ndiaye, ministre déléguée chargée des Sénégalais de l’Extérieur, « est particulièrement marquée, ces derniers temps, par des contrôles d’identité intempestifs, des brutalités policières, des détentions abusives, et même des expulsions illégales ». La ministre s’exprimait au cours d’un séminaire organisé avec des parlementaires ce jeudi 19 octobre 2023 sur la gestion de la diaspora sénégalaise. Ces abus n’épargnent pas les étudiants. La ministre atteste que « nos compatriotes étudiants, principalement dans les universités de Tokat et Karabük, rencontrent d’énormes difficultés qui avaient conduit le Département à tenir une réunion avec la Direction des Bourses et le Collectif des parents de ces étudiants, le 31 mai dernier pour trouver une solution ». Face à cette situation inquiétante des ressortissants sénégalais, Annette Seck Ndiaye annonce se rendre en Turquie à partir du 20 octobre prochain. La ministre chargée des Sénégalais de l’Extérieur compte aller s’enquérir davantage de la situation des Sénégalais dans le pays de Erdogan.