Brigade de Thiong : une ancienne députée et son chauffeur en garde à vue

Ancienne députée de la 13e législature, M. S. et son chauffeur ont été arrêtés et mis à la disposition de la Gendarmerie de Thiong. L’Observateur, qui donne l’information, souligne que la mise en cause a usé de manœuvres subversives pour rencontrer le chef de l’État, Macky Sall. D’après le journal, « la scène surréaliste » a eu pour cadre la maison du président de la République, à Mermoz, mercredi dernier. Qu’est ce qui s’est passé ? Pour forcer le passage, l’ex-parlementaire s’est présentée comme étant le général Meïssa Cellé Ndiaye qui n’est autre que l’aide de camp du Président Macky Sall. « Son chauffeur est descendu du véhicule pour aller vers le gendarme et dire être en compagnie du général Meïssa Cellé Ndiaye. A travers sa radio, l’agent informe son collègue au poste de garde. C’est ainsi que le chef de poste est venu procéder à la vérification », détaille le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm). Le gendarme s’est très vite rendu compte de la supercherie.