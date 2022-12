Braquage sur l’axe Dakar - Bamako : Le film de l’assassinat d'un chauffeur sénégalais

L’affaire du chauffeur sénégalais tué sur le corridor Dakar - Bamako connait des développements. Selon les informations relatées par le quotidien "Bes Bi" de ce jour, le défunt Ibra Seck a reçu une balle à la tête, lors de ce braquage survenu lundi dernier sur cet axe. Aux dernières nouvelles, la dépouille se trouve à l’hôpital de Kati, au Mali. La source renseigne qu’il est décédé au moment de son évacuation. En effet, le défunt, qui était au volant d’un camion immatriculé DK 7281 AX, en compagnie de son apprenti, rentrait au Sénégal, après une mission au Mali. Et pour en savoir plus, le propriétaire du camion, Djadji Wade, a interpellé l’ambassadeur du Sénégal au Mali sur les circonstances de l’attaque. Mais pour ce dernier, "il faut savoir que les braquages sont fréquents sur cet axe. Mais ce qu’on nous a dit, c’est que le camion était sur la zone de repos, quand l’assaut est survenu entre 16 et 17 h. L’apprenti nous a informés qu’une bande armée les a attaqués. Ibra Seck a reçu une balle. Après les premiers soins subis au village le plus proche, il a succombé lors de son évacuation vers Kati», a-t-il indiqué. La victime laisse derrière lui une femme et des enfants. L’enterrement est prévu à Touba.