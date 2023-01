Braquage mortel Keur Massar : le gardien de la mosquée était dans le coup

La nuit du 17 janvier, les habitants du quartier Grand-Médine de Keur Massar se sont réveillés dans la stupeur. Des braqueurs armés ont tué un vigile nommé Mbar Faye et échangé des coups de feu avec des policiers en patrouille en tentant en vain de braquer une quincaillerie. D’après Libération, six personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête confiée à la gendarmerie. Et parmi les suspects, le journal cite le gardien de la mosquée. La même source souligne que les enquêteurs ont appris, dès les premières heures de leurs investigations, que le gardien de la mosquée n’était pas à son poste le jour des faits. Et que le lendemain, il s’était enfermé dans sa chambre, prétextant une maladie. Les soupçons des gendarmes seront renforcés par la perquisition effectuée chez les mis en cause. Celle-ci a permis, en effet, de mettre la main sur 16 munitions d’un pistolet 5,56 mm et deux gilets phosphorescents, comme ceux portés par les braqueurs. Les cinq autres suspects ont été arrêtés dans un bar à Keur Massar.