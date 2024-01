Braquage à Henan Chine de Touba : Les 5 auteurs arrêtés par la gendarmerie

La gendarmerie nationale a réussi une prouesse, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Sur instruction du haut commandant de la maréchaussée, des pools d'enquêteurs ont été constitués pour identifier et mettre hors d'état de nuire les criminels qui hantent le sommeil des populations. C'est ainsi que 13 braqueurs ont été arrêtés. Fin de cavale pour les auteurs du braquage de la base de l'entreprise Henan Chine située à Touba. Selon des sources de Seneweb, un pool d'enquêteurs dépêché dans la capitale du mouridisme a mis la main sur les cinq bandits incriminés. Ces derniers avaient fait irruption dans la base de cette société où ils ont blessé par balle un cuisinier de nationalité chinoise. Ils avaient emporté trois millions de francs CFA. Il ressort de l'enquête que les cinq mis en cause étaient impliqués dans d'autres actes criminels à Dakar (Keur Massar) et dans d'autres localités du pays. Après la clôture du dossier, ils ont été déférés à Dakar la semaine dernière, selon des sources de Seneweb. Au total, la gendarmerie nationale a mis aux arrêts 13 malfaiteurs impliqués dans des braquages à Kédougou, Touba et Keur Massar. Ce coup de filet a été réalisé à la suite de la mise en place de pools d'enquêteurs, sur instruction du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall.