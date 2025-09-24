Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia













Des espaces illégalement occupés







Les mis en cause, qui ont manifestement bénéficié de complicités, d’après Libération, ont instauré une véritable anarchie à l'intérieur du périmètre ferroviaire, en s’y maintenant de façon irrégulière, tout en s'arrogeant frauduleusement la qualité de titulaire de droits immobiliers, pour ensuite céder ou louer des parcelles à d'autres personnes.







Ces dernières, également insouciantes de toute conformité à la loi, ont accentué la délinquance ainsi instaurée, ainsi que la gravité de la situation, violant ainsi toutes les normes de sécurité en vigueur.











La plainte émanant des Chemins de fer du Sénégal pour mettre de l’ordre







En effet, la situation à l'intérieur de ce périmètre est indescriptible, entre les occupants qui y ont installé des abris précaires et d'autres qui y sont implantés pour toutes sortes d’activités y compris celles qui constituent un véritable défi aux règles et normes de sécurité des personnes, des biens et de la circulation des trains. Il était donc nécessaire pour les Chemins de fer du Sénégal, d’interpeller les autorités habilitées à faire le travail pour mettre de l’ordre dans cet espace. Et ainsi, mettre un terme aux infractions et voies de fait caractérisées qui ont lieu à l'intérieur du périmètre ferroviaire, tout en lui permettant de faire valoir ses droits en vue de faire réparer son préjudice.

