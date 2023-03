Bonne nouvelle : L’Afrique « obtient » son siège au G20

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré, jeudi, que les pays du Groupe des vingt sont convenus d’accorder à l’Union africaine un siège de membre « permanent » au sein du G20. C’est ce qui ressort d’une conférence de presse au terme de sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 dans la capitale indienne, New Delhi, selon l’agence publique russe « TASS ». « Nous sommes convenus que l’Union africaine serait membre à part entière du G20, tout comme l’Union européenne, qui est membre permanent du groupe depuis des années », a déclaré le chef de la diplomatie russe. La réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 a débuté, jeudi, à New Delhi. Des questions d’importance mondiale devraient être à l’ordre du jour de cette réunion, notamment l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, la sécurité alimentaire et énergétique, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la promotion du multilatéralisme et de la coopération au développement.