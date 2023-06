Bloqué chez lui : Ousmane Sonko réagit

Ousmane Sonko n’entend manifestement pas rester les bras croisés face au blocus de son domicile à la Cité Keur Gorgui. Le président de Pastef est passé à l’offensive avec l’espoir de recouvrer la liberté d’aller et de venir. D’après Libération, qui donne l’information, ses avocats ont en effet saisi en ce sens la Cour suprême. Le journal précise que les conseils du Patriote en chef ont introduit un «référé liberté» le 9 juin. Ils demandent à la Haute juridiction d’ordonner «en urgence» la levée des barrières disposées autour de la maison de leur client ainsi que le retrait des forces de l’ordre. Ce n’est pas tout. Libération renseigne que les avocats de Sonko souhaite la restitution des effets personnels de ce dernier saisis lors de son interpellation suivie de son transport à son domicile. C’était le 28 mai dernier. Quatre jours avant sa condamnation à deux ans ferme dans l’affaire Sweet Beauté. Ousmane Sonko était en pleine «Caravane de la liberté». Il a été intercepté à Koungheul par des éléments de la BIP et de la GIGN puis conduit chez lui à Dakar. Ces derniers lui avaient retiré une voiture de marque Toyota, des téléphones portables, un révolver, un permis de port d’arme, un ordinateur portable Mac Book Pro et la somme de 2 millions de francs CFA.