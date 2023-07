Birame Souleye présente des excuses à Macky Sall (vidéo)

Hier, lors de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Birame Soulèye avait attaqué le chef de l’Etat. « J’avertis les prochains candidats de l’APR. Evitez de manger chez Macky Sall et de boire son eau. Seulement, il est capable de vous empoisonner et de revenir nous dire, comme on a plus de candidat, je vais présenter ma candidature, comme Alassane Ouattara« , avait déclaré Biram Souleye Diop. Dans cette vidéo, Biram Soulèye déclare que ses propos ont été au-delà de mes intentions. « Voudrais-je présenter mes sincères excuses au Président de l’APR Macky SALL et a toutes les personnes qui ont été offusquées par mes paroles relativement a l’empoisonnement. En conséquence, je les retire« , a-t-il déclaré.