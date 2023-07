Birame Souleye Diop libre !

Birame Souleye, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi va rentrer chez lui ce mercredi. Il vient d’être libéré par le juge d’instruction. Placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison de Sébikotane, Birame Souleye Diop est libéré d’office. L’annonce a été faite par Me Moussa Sarr son avocat joint par iGFM. La décision a été prise il y a quelques minutes, nous dit l’avocat du député et responsable de Pastef.