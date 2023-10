Bill Gates : « Je suis très heureux d’être au Sénégal…»

Le milliardaire américain, Bill Gates, est actuellement au Sénégal. L’un des hommes les plus riches au monde est venu participer à la réunion annuelle 2023 Grand Challenges, qui va se tenir pour la première fois en Afrique de l’Ouest. Elle aura lie du 9 au 11 octobre, organisée sous la co-présidence du Chef de l’Etat, Macky Sall, et du fondateur de la fondation Bill & Melinda Gates, Bill Gates. Grand Chalenges a été lancé par le gouvernement du Sénégal en octobre 2022 avec la vision de permettre la prochaine série de percées dans la découverte et les sciences de la vie translationnelles en Afrique de l’Ouest, avec un financement de démarrage de la Fondation Bill & Melinda Gates, Grands Défis Canada et ELMA Philanthropies. « Je suis très heureux d’être au Sénégal pour la toute première réunion annuelle de Grand Challenges en Afrique de l’Ouest. L’innovation est une priorité absolue au Sénégal – le pays regorge d’idées inspirantes susceptibles d’améliorer et de sauver des vies. Vous avez réalisé des progrès remarquables en matière de réduction de la mortalité infantile et d’amélioration de la nutrition. Le monde entier peut bénéficier et apprendre de votre travail pour améliorer la santé mondiale. Le Sénégal s’est également engagé à renforcer son écosystème de recherche et de développement et à promouvoir la science et l’innovation dans toute l’Afrique. J’ai hâte d’entendre les scientifiques et les experts du pays et de toute l’Afrique qui travaillent à relever les défis pressants au niveau mondial tels que le paludisme, l’adaptation au changement climatique et la mortalité infantile », a déclaré Bill Gates. L’homme d’affaires américain est revenu sur le partenariat liant sa fondation au Sénégal. « Le travail de notre fondation avec le Sénégal sur les Grand Challenges est l’un des nombreux aspects d’un partenariat à long terme et à fort impact. L’année prochaine, notre fondation prévoit d’ouvrir un bureau à Dakar pour continuer de travailler avec le Sénégal sur les priorités en matière de santé mondiale et de développement qui peuvent transformer des vies dans la région et au-delà. Au fil des ans, le gouvernement sénégalais a été un partenaire dans plusieurs domaines clés, notamment l’extension des services d’assainissement, l’augmentation de la disponibilité des contraceptifs injectables et la promotion de l’égalité des sexes », a ajouté le fondateur de Microsoft. Bill Gates annonce également une visite à l’Institut Pasteur de Dakar, associé de la fondation de l’homme d’Affaires. « Depuis plus de dix ans, notre fondation s’est associée à l’IPD pour mettre l’accent sur la recherche, le renforcement de capacité du personnel, la surveillance des maladies et les programmes de bio-production. Nous travaillons actuellement avec l’IPD pour développer de nouveaux vaccins contre la shigellose, une maladie diarrhéique mortelle qui tue des centaines de milliers d’enfants chaque année. L’IPD aide plus de 20 pays africains à détecter et à gérer les épidémies et accroît considérablement la disponibilité des tests de diagnostic pour le COVID, des tests pour d’autres maladies majeures étant en cours d’élaboration», a souligné Gates.