Bilan provisoire de suivi des détenus dits "politiques" : plus de 8 millions FCFA dépensés (Ex-Pastef)

Le Comité de la gestion de suivi des détenus dits politiques à sa tête Fatima Mbengue a publié le bilan provisoire de suivi. Au titre des recettes, la somme de 4.789.660 fcfa a été collectée à travers les numéros (wave, OM, Ria etc). Au titre des dépenses, entre le 18 fevrier et le 07 mars 2024, un montant total de 8.127.504 fcfa a été dépensé comme suit: 4.122.504 fcfa en dépenses médicales (ordonnances, scanners, opérations etc.) 4.005.000 fcfa en guise de soutien pour le transport des ex détenus (niveau national). Sur les 8.127.504 fcfa dépensés, les 4.789.660 fcfa ont été couverts grâce à la contribution de bonnes volontés via les numéros de téléphones mis à disposition par le comité de suivi. Le reste des dépenses (3.337.844 fcfa) et d'autres charges ont été couvert par le Parti. À l'état actuel, 600 ex détenus ont été pris en charge au niveau national.