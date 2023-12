Bijou Ngoné à Mbathio Ndiaye : « j’ai fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui »

Bijou Ngoné est revenue sur son différend avec Mbathio Ndiaye. « j’ai fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Je n’ai pas le temps de m’attarder sur ce genre de futilités. Cette affaire c’est sans doute la contre plainte qui lui a donné cette ampleur. » Elle rembobine, dans des propos repris par L’OBS: « El hadj lui a donné ce qu’elle réclamait sinon, elle n’allait pas recevoir un franc de moi. CONFRONTATION m’appartient, tout ce qui se passe là-bas, j’y ai droit .je ne suis pas à un million près, je vaux plus que ça. J’ai énormément fait pour cette femme quand elle traversait des moments durs. C’est plus une question de principe qu’autre chose. Je n’en dirais pas plus ».