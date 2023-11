Bignona : Un jeune homme se donne la mort

Le drame a eu lieu hier, entre 19 h et 20 h, dans le village de Kabadio de la commune de Katana 1, dans le département de Bignona. Un jeune homme âgé d'une trentaine d'années s'est donné la mort en se jetant dans le puits qui sert d'abreuvoir à cette population depuis sa réalisation, il y a une année, par des partenaires du village. Des jeunes ont tenté de le sauver, en vain. Alertés, les gendarmes et les sapeurs-pompiers se sont transportés sur le lieu du drame, vers 21 h. Trop tard, car le jeune homme, qui était au fond du puits depuis deux heures, avait fini par rendre l'âme. Son corps a été repêché ce matin et transféré à la morgue de centre de santé de Diouloulou. Le jeune homme, dont l'identité ne nous a pas été délivrée, serait originaire de la Gambie et n'habitait pas Kabadio, si l'on se fit aux informations reçues. Nos sources renseignent qu'il a été aperçu aux alentours du village depuis plusieurs jours et n'aurait pas toutes ses capacités mentales.