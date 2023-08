Biennale de Dakar 2022 : Présumé carnage financier sur les 2 milliards FCFA

Une plainte a été déposée auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) pour réclamer la lumière sur l’utilisation des 2 milliards FCFA destinés à l’organisation de la Biennale 2022. Avis de tempête sur la Biennale de Dakar 2022 éclaboussé par un parfum de scandale financier. Des acteurs du secteur des arts ont déposé une plainte auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). D’après Le Quotidien, les plaignants réclament la lumière sur les ressources mobilisées pour l’organisation de la Biennale 2022. Celles-ci s’élèvent à plus de deux milliards de francs CFA, dont 72,34% provenant de l’État du Sénégal, 23,8% des acteurs privés et institutions internationales, et 3,9% sur fonds propres, estime le journal. Mais l’Etat du Sénégal reste le principal bailleur avec une subvention sur les exercices budgétaires 2021-2022 d’un montant de plus d’un milliard FCFA, soit 72,34% des ressources. Les charges totales liées à l’organisation s’élèvent à plus d’1 milliard FCFA, soit 92,44% des ressources et 110,33% du budget prévisionnel initial. Il faut constater un dépassement des charges pour plus de 173 millions FCFA, équivalent à une hausse de 10,34% qui sont relatives à l’aménagement des sites, la communication, le transport des œuvres, le transport et l’hébergement des participants, l’animation, la mobilisation et la valorisation de la création, l’organisation et l’évaluation, les salaires du personnel contractuel, les dépenses…. Les dépenses d’aménagement des sites représentent 33,8ù des dépenses totales pour plus de 625 millions FCFA.. La communication a couté plus de 304 millions FCFA, le transport des œuvres facturé à plus de 175 millions FCFA, la prise en charge des participants a couté plus de 174 millions FCFA, soit 9,4% pour les 2428 artistes et designers venus de 112 pays. Dans le programme In, 16 expositions et projets spéciaux ont été présentés avec 413 œuvres dont la valeur totale se chiffre à plus de 7 milliards FCFA. A signaler qu’un nombre de record de visiteurs a été enregistré pour cette édition, cuvée 22022 avec 439 317 biennalistes.