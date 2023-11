Bébé « enlevé » à Grand-Yoff : Nouveaux éléments dans l’enquête

Bébé Mouhamed, l’enfant qui a été porte disparu lundi dernier a été retrouvé à Grand-Yoff Arafat. Mais l’enquête écarte l’enlèvement. Porté disparu lundi, M.B.D, âgé de 5 ans, a été retrouvé hier. Alors que la thèse de l’enlèvement a été brandie, l’enquête indique le contraire. Il ressort des déclarations faites par l’enfant à son père A. T. qui a été interrogé par la police, que l’enfant était à l’école dénommée Institut Mame Mactar, sise derrière La Poste de Grand-Yoff. A l’heure de la descente, vers 13 heures, devant le portail de ladite école, un autre élève lui a pris subitement sa gourde. Sur ces entrefaites, il y a eu une course poursuite entre les deux enfants jusqu’à la Cité millionnaire, vers le Pont de l’émergence. Du coup, l’enfant s’est perdu et a rencontré un individu. Ce dernier l’a conduit au domicile du chef de quartier, où il a passé la nuit. Hier, une tante de l’enfant a été informé que M.B.D a été retrouvé à la Cité millionnaire, chez le délégué de quartier. Et cette dernière est allée le récupérer. Si la thèse de l’enlèvement a été brandie, c’est que le père de l’enfant a reçu lundi, vers 23 heures, un message du numéro +261 32 28 306 09 (Madagascar) lui réclamant une rançon d’1 500 000 FCFA pour récupérer son enfant. Ce, après avoir fait des publications sur Facebook. Manifestement, il s’agit d’un escroc basé à l’étranger qui a tenté de profiter de la situation.