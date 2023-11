Baye Faal tué: Le khalife de la famille Omarienne dépêche une délégation chez Serigne Mountakha

Suite aux violents affrontements ayant occasionné la mort d'un Baye Faal, le khalife général de la famille omarienne a dépêché ce lundi une délégation à Touba. Les émissaires de Serigne Thierno Madani Tall ont présenté leurs condoléances et excuses à Serigne Mountakha Mbacké, a appris Seneweb. La délégation venant de Dakar a été également reçue par les Baye Faal. Serigne Saliou Fall Fatou Sow, Serigne Bada Fall ibn Serigne Ndam Saliou [...] se sont entretenus avec les émissaires de la famille omarienne. Pour rappel, des affrontements entre Baye Faal et bergers peulhs du village de Thiayefally ont fait un mort et des blessés