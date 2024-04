Bassirou Diomaye Faye annonce des Assises “pour redorer le blason de la justice”

Dans son premier message à la Nation, le président Bassirou Diomate Faye a annoncé que ‘’pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu’elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue’’, il entend organiser des assises regroupant les professions du métier (magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice), les professeurs d’université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice. Le président Faye a déclaré, également, qu’il convoquera ‘’de larges concertations avec la classe politique et la société civile’’.