Bassirou Diomaye Faye à Accra : une réorientation de la coopération vers l’exploitation du pétrole et du gaz en perspective

La coopération du Sénégal avec le Ghana, un pays que le président Bassirou Diomaye Faye visite vendredi, va s’orienter vers le partage d’expériences réussies dans le domaine de l’exploitation de ressources pétrolières et gazières, a souligné le Bureau d’information gouvernementale. ‘’Comme il l’a fait avec le Nigéria, le Sénégal a hissé l’exploitation des ressources pétrolières et gazières au centre de ses relations avec le Ghana. Il s’agit, pour les deux pays, de partager les expériences réussies en vue d’exploiter de manière optimale les ressources qui suscitent beaucoup d’espoir chez les populations’’, a notamment indiqué le BIG dans une note d’information parvenue à l’APS. Le Bureau d’information gouvernementale assure qu’avec le Ghana, le Sénégal entretient des relations bilatérales solides, en évoquant par exemple la présence remarquée de Nana Akufo-Addo, le 02 avril dernier, à la cérémonie d’investiture de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ‘’Au plan politique, l’axe Dakar-Accra est au beau fixe. Les visites effectuées par les différents dirigeants ont fini ces dernières années de consolider les liens entre les deux Nations’’, a expliqué le BIG en insistant sur le ‘’rôle important que jouent les deux pays dans le cadre du renforcement de la coopération au sein de la CEDEAO”, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest. D’après des données avancées par le BIG, le Ghana demeure un partenaire commercial important pour le Sénégal. ‘’Ses exportations vers le Sénégal sont évaluées à 43,6 milliards FCFA, soit 9,0% en 2022. Ce qui en fait l’un des principaux fournisseurs du pays dans la zone CEDEAO, derrière le Nigéria (331,2 milliards FCFA, soit 68,7%) et la Côte d’Ivoire (72,8 milliards FCFA, soit 15,1%)’’, fait valoir le Bureau d’information gouvernementale. Il signale que ces pays détiennent 92,8% des importations du Sénégal venant des pays de la CEDEAO. Inversement, les exportations du Sénégal vers le Ghana sont estimées à 21,2 milliards FCFA en 2022 contre 14 milliards FCFA en 2021, rappelle le BIG.