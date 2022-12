Barth’ propose à Nit Doff d’organiser son concert sur l’esplanade de la mairie de Dakar

Le préfet de Dakar vient d’interdire le concert de Nit Doff qui devait avoir lieu ce samedi 17 décembre au stade Iba Mar Diop. L’autorité préfectorale a refusé au motif que la tenue de cette manifestation au lieu retenu comporte des risques d’accidents. En effet, justifie-t-il, l’infrastructure ne présente plus toutes les garanties de sécurité pour un événement de cette dimension.. En atteste d’ailleurs, « l’affaissement d’un pan du mur lors d’un combat de lutte tenu au mois d’octobre », indique-t-on dans un document signé par l’Adjointe au Préfet de Dakar, Ndioro Sarr, ce jour. Par conséquent, argue-t-elle, « je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête ». Le Show of the year était prévu pour ce samedi 17 décembre 2022, de 20 heures à 05 heures du matin, au stade Iba Mar. Mais l’artiste a reçu un soutien de poids, ce samedi matin. En effet, le maire de Dakar Barthelémy Dias propose à Nitdoff