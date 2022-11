Barth et l’ambition de rendre les Dakarois ponctuels

La ponctualité n’est pas le fort des Sénégalais. Et Barthélémy Dias est décidé à prendre à bras le corps ce problème en tentant de faire arriver les Dakarois à l’heure.Ainsi dans dans le cadre de la modernisation et de l’aménagement de l’agglomération, le maire de la Capitale a initié le programme « Dakar à l’heure » qui consiste à « installer des horloges urbaines dans certains ronds-points et axes stratégiques de la ville dans le but d’améliorer la culture de la gestion du temps des agents économiques ». Ce projet (farfelu ?) a amusé Ousseynou Nar Gueye, éditorialiste sénégalais, fondateur du site Sentract.sn dans une chronique sur Jeune Afrique : “Kézaco ? À l’heure et à l’ère où l’horloge parlante de Paris a cessé il y a quelques mois de fonctionner – faute d’usagers qui y appelaient –, Dias fils veut donc installer des Big Ben partout dans la capitale sénégalaise ? Seront-ce des horloges mécaniques ou numériques ? Tant qu’à faire, peut-être l’imposant Monument de la Renaissance africaine, qui surplombe Dakar depuis son plus haut sommet que sont les Mamelles, devrait-il en accueillir une qui serait vue de partout dans la ville ?”