Bargny : La police intercepte 30 migrants, 5 convoyeurs déférés

Certains jeunes sont plus déterminés à rallier l'Europe au péril de leur vie. Malgré les drames en haute mer, rien ne freine ces candidats à l'émigration clandestine. Mais la police ne leur laisse aucune chance. C'est dans ce cadre que les limiers du poste de Bargny ont brisé le rêve de plusieurs migrants. Les hommes du lieutenant Ba ont intercepté, entre le 11 et le 26 septembre, 30 candidats à l'émigration irrégulière, dont des Gambiens, des mineurs et des femmes. Les policiers ont arrêté également cinq convoyeurs qui ont été présentés au procureur pour association de malfaiteurs et trafic de migrants, selon des sources de Seneweb. Il ressort de l'enquête que les frais du voyage varient entre 200 000 et 600 000 F CFA par personne.