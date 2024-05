Banque agricole : Cheikh Ahmed Tidiane Bâ remplacé par son adjointe

Le conseil d’administration de la banque agricole a procédé au changement à la tête de la direction générale. C’est Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, qui cède sa place à son adjointe, Fatma Fall Dieye. Le désormais ex-DG de la BA exprime son satisfecit pour ce parcours professionnel dans cette boîte. « Je rends grâce à Allah le Miséricordieux. À ce moment précis de ma vie, je voudrais avoir une pensée pour mes défunts parents qui m'ont tout donné, exprimer mon infinie gratitude envers ma famille, ma merveilleuse épouse et mes enfants pour leur affection et leur soutien constants… je suis convaincu que la nouvelle équipe de la banque, dirigée par une personne de grande qualité, compétente et engagée (je peux en témoigner), continuera à servir le Sénégal et le monde agricole avec excellence. Merci encore à tous et en avant pour de nouveaux défis » estime l’ancien directeur de la CDC. Pour rappel, Cheikh Bâ a été nommé à la tête de la Banque Agricole en février 2023.