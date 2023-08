Bambilor : elle ébouillante sa coépouse et son bébé d’un an

Un bébé d’un an est dans un état jugé grave. Selon Libération, lui et sa mère ont été ébouillantés par la coépouse de cette dernière. Cela s’est passé le 24 août à Bambilor, relate Libération : “Vers 15 heures, alors que tout le monde était autour du repas, Astou Fall, la niarel, a prétexté qu’elle se rendait dans sa chambre pour donner à manger à son enfant.” En vérité, précise la source : “Elle y bouillait de l’eau. Elle s’est saisie du récipient pour vider son contenu sur Seynabou Faye, qui était de dos”. Avant de se diriger dans la chambre de celle-ci où dormait son bébé. Sans état d’âme, elle lui a versé le reste de l’eau bouillante, s’émeut le journal. Fatou Fall a été arrêtée par la gendarmerie. D’après les premiers éléments de l’enquête, la mise en cause avait quitté quatre jours plus tôt le domicile conjugal, accusant la “awo” d’être à l’origine de ses problèmes de couple.