Bambey: Aïda Mbodj intronisée "Super Linguère" devant Ousmane Sonko

Aïda Mbodji a été officiellement intronisée "Super Linguère" ce samedi par le Buur Diognick Macoumba Mbodj et les autres dignitaires de la grande famille des Mbodj.. Cette cérémonie rituelle se déroule actuellement à Bambey en présence de plusieurs autorités notamment des leaders de l'opposition. Le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko a attiré l'attraction du public dès son apparition. Malick Gackou, Ameth Aïdara, Habib Sy et d'autres hommes politiques, coutumiers et religieux sont de la partie.