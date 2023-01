Bamba Dieng va revenir à Marseille !

Comme on vous l’expliquait ce matin, la visite médicale de Bamba Dieng à Lorient ne s’est pas passée idéalement. L’attaquant sénégalais âgé de 22 ans a visiblement rencontré un problème, au niveau d’un genou, le même qui avait fait capoter le deal avec l’OGC Nice en septembre dernier. Résultat : le joueur va revenir à Marseille, comme révélé par Téléfoot et comme nous pouvons le confirmer. Le deal entre l’OM et le FC Lorient, qui a souvent changé de forme ces derniers jours, devrait donc tomber à l’eau, et relancer de nouveau ce dossier complètement fou. Des clubs anglais sont toujours à l’affût (Everton, Southampton).