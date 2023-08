« Balquis holding », tout sur la société de Marie Lô au cœur d’une escroquerie à la Ponzi

Marie Lô, la fille de l’artiste chanteur Ismaïla Lô, est arrêtée pour escroquerie et abus de confiance portant près d’un demi milliard de francs CFA. C’est à travers sa société « Balquis Holding », que Marie Lô comme Ponzi, a grugé plus près d’un demi-milliard FCFA à des investisseurs. Elle avait mis en place une escroquerie pyramidale. Lors de son audition pour détailler son projet, elle a confié qu’il n’existait ni projet ni marché. Elle a reconnu que tout sortait de son imagination. D’après ses dires, elle faisait tourner l’argent entre ses victimes selon le schéma de Ponzi. C’est-à- dire, elle procédait un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l’escroquerie n’est pas découverte auparavant, la fraude apparaît au grand jour au moment où le système s’écroule, c’est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. D’ailleurs, l’argent encaissé des plaignants a été, d’après elle, payé à d’autres victimes pour éviter qu’elles ne portent plainte. Ses proches seraient en train de négocier pour une médiation pénale. Elle a souhaité un délai pour rembourser les sommes escriquées.