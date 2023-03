Baisse du prix du loyer : la mesure entre en vigueur ce mercredi

Après une première réforme manquée, la mesure sur la baisse des prix du loyer va encore entrer en vigueur ce mercredi, 1er mars. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre de la "lutte abusive" des contrats de bail. En effet, le gouvernement d'Amadou Bâ a été autorisé à adopter un décret pour faire appliquer cette nouvelle mesure, à la place d'une loi. Et, pour mieux veiller au respect de cette loi, une commission de régulation sera mise en place lors du conseil des ministres décentralisé qui se tiendra ce mercredi à Sédhiou (sud). Pour rappel, le gouvernement a procédé au réajustement partiel de la réduction. Ainsi, une baisse de 5% est opéré sur les loyers de plus de 500 000 FCFA, de 10% pour ceux allant de 300 000 FCFA à 500 000 FCFA et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 FCFA. Cette dernière catégorie concerne la plus grande partie des ménages au Sénégal.