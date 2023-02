Baisse du prix du Loyer le 1er mars : Le ministre annonce une commission nationale de régulation des loyers…

Baisse du prix du loyer, la mesure sera effective entre en vigueur ce premier mars. L’information est confirmée par le ministre du commerce. Abdou Karim Fofana informe que le processus est déjà bouclé et que les experts travaillent sur la campagne de communication et la mise en place de la commission nationale de régulation des loyers qui doit permettre aux bayeurs et locataires d’avoir un lieu de règlement des différents. Sur les ondes de Sudfm, le ministre confirme que la baisse est prévue pour le 1e mars. « Nous sommes en train de travailler sur la campagne de communication et la mise en place de la commission de régulation des loyers qui doit permettre à l’Etat d’avoir un outils de proximité et aux bayeurs et locataires d’avoir un lieu de règlement. » « Le processus est très avancé et le mercredi prochain, sera le jour de la mise en application de cette décision présidentielle « ,a -t-il ajouté.