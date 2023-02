Baisse du loyer : Les nouvelles précisions de Abdou Karim Fofana

Une baisse des prix du loyer à partir du 1er mars 2023. C’est l’annonce faite par le ministre du Commerce. Soit 5 % sur les loyers de plus de 500 mille F CFA, de 10 % pour les loyers dont les tarifs sont compris entre 300 et 500 mille F CFA et enfin une baisse de 20 % pour les loyers inférieurs à 300 mille F CFA. Abdou Karim Fofana annonce, dans la foulée, la mise en place prochaine de la Commission nationale de régulation des loyers (Conarel) qui va faire le suivi de la baisse effective des prix. Interpellé dans l’émission « Grand Jury » par Babacar Fall sur la première annonce de baisse de 2014 des prix du loyer, Abdou Karim Fofana s’explique : « Sur le fiasco de 2014, il faut y revenir. Qu’est-ce qui s’est passé dans cette situation exceptionnelle ? Il fallait stopper l’inflation qui surgissait sur les loyers. Donc, on a pris une loi. Beaucoup de personnes disent que c’est inefficace, car ça n’a pas été suivi. Cette mesure du gouvernement a permis de faire économiser 129,4 milliards F CFA. A partir de 2020, les prix sont repartis à la hausse, en raison de la demande supplémentaire en logement non satisfaite et certainement de la spéculation née du déséquilibre entre l’offre et la demande, surtout à Dakar. Selon cette étude de l’ANSD, plus de sept ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement au Sénégal. Souvent, il y a un déphasage entre les médias, peut-être l’analyse émotionnelle qui en ressort et la réalité de l’économie. » Ainsi, souligne-t-il, « nous avons constaté – et ça aussi, nous l’acceptons – depuis 2019, une hausse des loyers. On a parlé du Programme 100 mille logements. C’est la raison pour laquelle nous cherchons à mettre un bouclier pour éviter une inflation généralisée qui impacte le premier poste de dépenses de nos concitoyens. Et aujourd’hui, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. D’abord, mes prédécesseurs que je tiens à féliciter et à saluer. Depuis 2016, on a mis en place un comité qui a évalué la loi. Nous avons noté que faire baisser les loyers, c’est bien, mais avoir un outil, un organe de régulation, c’était mieux », dit-il. L’invité du « Grand Jury » estime que « c’est la raison pour laquelle nous avons pris une décision par décret. Mais l’autre chose, c’est que nous prévoyons, lors du prochain Conseil des ministres, de créer ce qu’on appelle la Commission nationale de régulation des loyers (Conarel). Une commission avec une déclinaison territoriale, départementale, pour permettre aux locataires, lorsqu’ils ont des différends ou des contentieux avec leurs bailleurs ou aussi aux bailleurs lorsqu’ils ont des différends – parce qu’il arrive que ce soit les locataires qui ne payent pas le loyer ou ont d’autres problèmes – de saisir la commission », a expliqué le ministre du Commerce.