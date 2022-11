Baisse du loyer : Les courtiers appellent l’État à la raison

La Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal (FACIST) et l’Association nationale des agences immobilières du Sénégal ont organisé une conférence de presse, ce matin. Au menu : la question de la baisse du loyer décidée par le gouvernement du Sénégal. Selon les deux structures, l’État n’a pas pris en compte leurs recommandations pour la baisse du loyer. Le chargé de communication de la FACIST, Ibrahima Gueye, s’explique au micro d’iRadio : "On a été dans les travaux avec le gouvernement et nous avons fait certaines recommandations. Il y a des choses qui n’ont pas été prises en compte lors de ces recommandations. Aujourd’hui, nous aimerions éclaircir et éclairer l’opinion par rapport à ces recommandations, parce qu’il faudrait tenir compte que nous sommes tous des Sénégalais et le locataire, c’est un Sénégalais, le bailleur, c’est un Sénégalais et l’agence immobilière également. Donc, en tout état de cause, il ne faudrait pas que certains soient lésés au détriment d’autres." C’est pour cette raison, poursuit-il, que "nous avions donné des recommandations, parce que ça fait plus de 20 ans que nous exerçons ce métier. Donc, nous savons exactement où sont les failles dans ce système. Raison pour laquelle nous voulons aujourd’hui éclairer l’opinion et leur faire comprendre ce qui a lieu de faire. Parce que si le gouvernement s’en tient aux recommandations qu’on a données, on sait qu’il y aura plus de problèmes de hausse de loyer. Malheureusement, ils n’ont pas pris en compte nos recommandations, parce que nous avons fait en 2017 des travaux sur lesquels nous avions eu à énumérer tout ce qui avait à faire pour que le problème de l’immobilier soit définitivement réglé au Sénégal. Mais malheureusement, comme nous l’avons dit, ils n’ont pas pris ça en compte et il faudrait qu’ils prennent ça en compte pour que tous les Sénégalais puissent y trouver leurs comptes", a-t-il rappelé.