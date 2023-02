Baisse des prix du loyer : le Conseil constitutionnel donne son feu vert

Initialement prévue en janvier, la baisse des prix du loyer a été renvoyée à février. Mais le rendez-vous sera une nouvelle fois différé. La raison ? Le gouvernement a changé de fusil d’épaule, préférant adopter la voie réglementaire plutôt que celle législative pour faire appliquer la mesure. Le Premier ministre, Amadou Ba, avait saisi en ce sens le Conseil constitutionnel. Et les Sept sages ont donné leur réponse hier. D’après L’Observateur, ils ont béni la démarche du gouvernement en donnant leur feu vert au Président Macky Sall pour prendre les décrets et autres textes réglementaires pertinents. Ainsi les locataires devraient bientôt profiter de cette mesure issue des concertations sur les vie chère. Celle-ci implique une baisse de 20% sur les loyers de moins de 300 000 francs CFA, de 10% pour ceux compris entre 300 001 et 500 000 et 5% pour ceux qui paient plus de 500 000.