Bagarre, regret, accusations de Barth : Amy Ndiaye Gniby rompt enfin le silence

Ceux qui s'inquiétaient de l'état de santé de Amy Ndiaye seront sûrement rassurés d'apprendre que la députée est hors de danger et respire la forme. Au micro de nos confrères de Sans Limite, qui l'ont retrouvée chez elle à Gniby, la maire de la commune est revenue sur les circonstances de sa longue absence. "D'abord, il faut savoir qu'on n’est pas à l'assemblée pour représenter une tarikha mais plutôt le peuple sénégalais", a-t-elle d'emblée relevé. "On a le droit de défendre le parti grâce auquel nous prenons en charge les préoccupations de nos populations. Il est permis également de défendre son chef de parti mais avec des idées et dans le respect", a ajouté la vice-présidente de l’Association des Maires du Sénégal (AMS). Sur sa sortie contre Serigne Moustapha Sy à l’Assemblée, elle estime ne ressentir aucun remords : "Je n’éprouve aucun regret d’avoir défendu le Président Macky Sall. Sur ce point, je reste inflexible et ma posture reste la même". Ainsi, concernant la question de "sa prétendue grossesse" qui a corsé l'affaire judiciaire en défaveur de ses collègues (Mamadou Niang et Massata Samb condamnés à une peine de 6 mois de prison ferme pour coups et blessures) la députée est restée de marbre. "C'est ma vie privée ", a-t-elle asséné sans pour autant infirmer ou confirmer la grossesse. Par la même occasion, Amy Gniby a évoqué les accusations du maire de Dakar Barthélémy Dias selon lesquelles son chauffeur est l’auteur de la grossesse.