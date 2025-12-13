Badara Gadiaga à sa sortie de prison : « Ma détermination s’est profondément renforcée…»

« Après 154 jours de détention arbitraire, vécus comme otage politique, ma détermination ne s’est pas affaiblie. Au contraire, elle s’est profondément renforcée », a assuré le chroniqueur. Réaffirmant qu’il n’y a pas d’alternative à la Justice, il a cependant précisé, qu’il « y a beaucoup de réformes à faire sur notre système judiciaire ».



Ainsi, il a remercié les Sénégalais, les hommes politiques, la société civile, les religieux, la diaspora, ses avocats, les chroniqueurs, ainsi que la presse sénégalaise, à qui il a décerné « une mention spéciale ». « Je tiens à remercier particulièrement ma famille, mes amis, mes proches, mais aussi les Sénégalais de la diaspora. Très prochainement, je ferai une communication pour parler aux Sénégalais », a-t-il promis.