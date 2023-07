Baccalauréat 2023 : un cas de triche signalé à Ouakam

Selon les informations de la Rfm, un candidat a été arrêté hier à Ouakam plus précisément au lycée Amath Dansokho dans le jury 1797 lors des épreuves de philosophie. En effet, nos confrères rapportent que le surveillant a surpris le candidat au téléphone avec une personne qui est hors de la salle, qui lui expliquait les sujets. Ainsi, après avoir reçu des menaces venant du candidat, le surveillant a jugé nécessaire de le dénoncer auprès du président jury. Par la suite, le candidat a été arrêté par la brigade de la gendarmerie de Ouakam. Sur Rfm, le surveillant a apporté sa version des faits. "Les faits se sont passés au lycée Amath Dansokho de Ouakam dans le jury 1797 à la la salle B3. C'était hier le premier jour du Baccalauréat avec les épreuves du philosophie. Vers 10 heures passées, le candidat a demandé la permission pour aller aux toilettes. Quand il a insisté, j'ai appelé un surveillant afin qu'il l'accompagne. A son retour, j'ai constaté qu'il avait un téléphone portable dans sa pochette. En toute discrétion, je me suis déplacé vers lui pour lui dire de me donner le téléphone. Et il m'a crié dessus en me disant qu'il garde son téléphone pour regarder l'heure. J'ai insisté pour qu'il me donne le téléphone. Quand j'ai confisqué le téléphone. Je lui ai demandé de mettre le code pour l'ouvrir. Et à ma grande surprise, dès que j'ai pris le téléphone, jai vu des messages WhatsApp et une personne qui l'appelait. Il a confisqué le téléphone et a répondu devant moi et le pire en est que le candidat m'a insulté devant tous les élèves et m'a menacé. C'est ainsi que j'ai décidé de le dénoncer auprès du président du jury. Arrivé aussi au niveau du président du jury il a refusé de donner son téléphone et a menacé de brûler l'école si toutefois on lui confisque le téléphone en s'en prenant sévèrement à moi. Après on a appelé la gendarmerie qui est venue l'interpeller", a expliqué le surveillant sur Rfm.