Bacary Cissé : "Sadio Mané dépense 130 millions FCfa chaque fois qu'il vient en équipe nationale"

La révélation est de Bacary Cissé. Face aux critiques virulentes dont Sadio Mané est victime depuis le dernier match du Sénégal face au Togo (2-0), son conseiller en communication a tenu à le défendre en dévoilant certains détails sur ses déplacements en équipe nationale. Selon lui, le n°10 des Lions fait souvent de grands sacrifices pour honorer le maillot du Sénégal.



« À chaque fois qu’il vient en équipe nationale, il dépense 130 millions FCfa pour son jet privé, aller-retour, quel que soit son lieu de déplacement. C'est-à-dire 100 000 euros à l'aller et 100 000 euros au retour, soit un total de 200 000 euros », a révélé le journaliste, invité de l’émission Droit dans les yeux sur Dsports TV.



« Cela représente 130 millions FCfa pour chaque match de l’équipe nationale, alors qu’il ne touche que 2 millions FCfa de prime en cas de victoire, plus la prime de sélection, soit un total de 2,5 millions FCfa. Après chaque match, il prend son vol et repart en club. C’est pour montrer les sacrifices que Sadio fait pour la sélection », a-t-il ajouté.