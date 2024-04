Babacar Touré alerte : « Des Directeurs généraux et anciens ministres se préparent à fuir le pays pour aller… »

C’est une information de taille qui a été livrée par le journaliste Babacar Touré. Lors de l’émission « Mbékté Koor », le journaliste de « Kewelu » a appelé les nouvelles autorités à sécuriser ou à fermer les frontières. D’après lui, des « Directeurs Généraux et ministres de l’ancien régime veulent fuir le pays pour aller au Canada. » D’ailleurs, informe-t-il, « certains ne veulent pas procéder à la passation de service. » « Il y a des pontes de l’ancien régime qui veulent fuir pour quitter le pays. Il faut que les autorités surveillent ou sécurisent très bien les frontières… », a-t-il prévenu. Babacar Touré est allé même plus loin en précisant que « ces anciennes autorités de la République ne vont pas même attendre les passations de service avec le nouveau régime qui sera mis en place dans les heures qui viennent. » « Il s’agit des ministres, des anciens ministres, des Directeurs Généraux et des responsables qui avaient des positions et des rôles importants dans ce pays. » « Macky Sall daflén sarakhé… ils sont prêts à partir et leur destination favorite, c’est le Canada. »