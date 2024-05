BRT : le nombre de passagers transportés en une semaine

Les bus électriques sont pris d’assaut par les usagers. Mis en service mercredi dernier, 15 mai, le Bus Transit rapid (BRT) a enregistré plus de 200 000 passagers, soit le même nombre de tickets vendus. Une révélation faite, rapporte Le Soleil, par Dakar mobilité (la société chargée de l’exploitation du BRT). Pour l’instant, ajoute le quotidien d’information, « sur les 121 bus du parc, seuls 40 assurent la rotation ». Les plus importants rushs sont notés au niveau des gares de Petersen, Guédiawaye, Placé de la Nation (ex-Obélisque), Grand Médine et Grand Dakar. Le BRT dessert pour le moment 14 stations sur les 23 prévues, du lundi au dimanche, de 06 à 21 heures.