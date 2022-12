BRÉSIL: TITE AGRESSÉ À CAUSE DE L’ÉLIMINATION EN COUPE DU MONDE

Considéré comme un des principaux favoris de la Coupe du monde, le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale par la Croatie. Une défaite actant la fin de l’aventure de Tite avec la sélection. Aujourd’hui libre de tout contrat, l’entraineur a été dévalisé et agressé à Rio de Janeiro, comme rapporté par UOL. Cette année devait être la bonne pour le Brésil et Neymar. Avant le début de la Coupe du monde, beaucoup annonçaient la sélection brésilienne comme principale favorite pour la victoire finale. Emmené par un Neymar ayant subi une frayeur à la cheville durant les poules contre la Serbie, le Brésil s’est heurté à la tactique de la Croatie durant les quarts de finale de la compétition. Durant les tirs au but, les Brésiliens se sont inclinés, signifiant aussi le dernier match de Tite à la tête de la sélection. Libre de tout contrat, l’ancien sélectionneur a vécu une mésaventure. UOL rapporte ce samedi que ce dernier s’est fait dévaliser par un individu dans les rues de Rio de Janeiro. En plus de ça, Tite se serait littéralement fait tirer l’oreille par l’agresseur qui lui aurait reproché l’élimination du pays au Qatar. Un avenir encore indécis Malgré l’élimination prématurée de la Seleçao, Tite reste un entraîneur d’expérience qui pourrait rebondir sur un autre banc: UOL annonce que cinq clubs lui ont fait une proposition. Les noms n’ont pas été cités. Mais l’avenir de Tite ne devrait pas s’inscrire au Brésil.