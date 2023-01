BIOFAR VITAMINE C 1000 mg : L'ARP met en quarantaine et rappelle un lot du médicament

L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a procédé au rappel et à la mise en quarantaine du lot n°1301/15 du complément alimentaire Biofar vitamine C 1000 mg effervescent. L'ARP a invité les détenteurs de stocks dans les structures à suivre les instructions. À noter que ce rappel fait suite à des notifications faisant état d'une oxydation des comprimés conduisant à leur changement de couleur et à leur agglutination. Ainsi, il est demandé aux grossistes répartiteurs de procéder au rappel de lots immédiat du produit concerné, de faire la mise en quarantaine avec un rapport circonstancié à l'ARP dans un délai maxima de sept jours, à partir de la date de la signature de la présente. L'entité compte ainsi sur la diligence dans l'exécution.