BAKEL : le président du Conseil départemental tire sur le maire Ibrahima Baba Sall

Le maire Ibrahima Baba Sall et le président du Conseil départemental, Mapathé Sy de Tambacounda ne parle plus le même langage. Lors de la mise en place du bureau du comité électoral départemental jeudi 25 janvier, les responsables de la coalition BBY, en présence de plusieurs responsables, ont porté, Mapathé Sy à la tête dudit comité. Profitant de l’occasion, le président du Conseil départemental a fustigé l'attitude du maire, Ibrahima Baba Sall. «Nous avons fini d'installer le comité électoral départemental de Bakel. Il reste le comité électoral dont la clôture est prévue le 28. Il y a lieu de s'inquiéter. Le maire s'est terré tranquillement à Dakar, loin du vécu quotidien des populations de la commune, sans aucune considération pour ses militants et certains des responsables qui ne savent pas à quel Saint se fier. Ce qui est un manque de respect notoire », a fustigé Mapathé Sy. Le président du Conseil départemental de Bakel interpelle le président de la République qui leur avait « imposé le maire » et que toutes les populations avaient voté qui depuis est resté muet sur le terrain politique. Une attitude qui selon lui, risque de fragiliser leur équipe, compte tenu des nombreuses frustrations.